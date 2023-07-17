"Будут сюрпризы": Вайкуле разболтала планы Пугачевой после отъезда из Израиля

"Будут сюрпризы": Вайкуле разболтала планы Пугачевой после отъезда из Израиля
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что ждет Примадонну в ближайшем будущем

Алла Пугачева еще в прошлом году вместе с семьей перебралась в Израиль. Поклонники уже потеряли веру в то, что артистка вернется на родину, ведь она, по слухам, обзавелась местным гражданством. Однако внезапно по СМИ распространились новости о том, что Алла Пугачева уезжает из своего нового дома. 

Как выяснилось, певица вместе с мужем и детьми собралась в Юрмалу, где отдыхает каждый год. В 2023-м эту традицию звездная чета решила не нарушать. До недавнего времени было неизвестно точно, чем планируют заниматься супруги. К счастью для фанатов, Лайма Вайкуле, которая, как известно, не умеет держать язык за зубами, проболталась о планах своей подружки. 

Латвийская певица в разговоре с журналистами сказала, что Алла Пугачева примет участие в ее фестивале, который как раз пройдет в Юрмале. Правда, она, кажется, сама не понимает, что будет делать Примадонна. 

"Будут, может быть, какие-то сюрпризы в зависимости от настроения. Можно так сказать", – сказала артистка. 

При этом она не уверена, будет ли вообще звезда присутствовать в зале. Но Лайма Вайкуле акцентировала внимание на то, что друзья обязательно будут встречаться. Стоит отметить, что за последнее время исполнительница хита "Вернисаж" часто болтала лишнего о супругах. Не понятно, изменилось ли к ней после этого отношение Аллы Пугачевой. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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