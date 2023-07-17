Русская Мадонна: концерт Преснякова в Витебске ознаменовался чередой скандалов

Исполнителю хитов "Зурбаган" и "Стюардесса по имени Жанна" чуждо такое понятие, как пунктуальность

Мадонна славится своей непунктуальностью – все ее концерты в России начинались с двух-трехчасовой задержкой. Американская поп-дива знаменита и скандальными выходками. А у нас ей, кажется, не уступает Владимир Пресняков.



Фраза "Точность – вежливость королей" точно не про Преснякова-младшего. На сцену концертного зала "Витебск" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" он вышел с опозданием в 30 минут. По официальной версии певец якобы проверял звук, ибо привык работать "вживую". Хотя кто-то из рабочих сцены буркнул: "Как будто сам петь будет", намекая на фонограмму. Мы, конечно, ему не верим.





Но задержка – это еще полбеды. Менеджмент певца строго-настрого запретил пускать в зал журналистов. С камерами, с диктофонами, без всего – толпа охранников стояла у каждого входа и следила, чтобы ни один репортер не проник на выступление отца старшего внука Аллы Пугачевой, не снял, как певец исполняет "Зурбаган" и не написал про "Стюардессу по имени Жанна". Эксклюзивность программы с песнями 1985 и 1992 годов требует режима повышенной секретности в году 2023-м! Не дай Бог запись попадет в Сеть!

Хотя те же сольные выступления Примадонны пресса всегда смотрела и снимала из первого ряда – Пугачева знает, насколько важны журналисты для карьеры и ценит их работу.

А подобным Владимиру Преснякову бесцеремонным образом на этом фестивале искусств себя вела разве что именуемая "императрицей" Ирина Аллегрова. Во время сольного концерта 2012 года она, например, заявила, что ее якобы раздражает пресса – попросила работников СМИ прекратить исполнять профессиональный долг и выключить камеры. Однако не все вняли, тогда охранник сломал одной журналистке фотокамеру, а она написала заявление в милицию Витебска и даже отправила письмо российскому министру культуры.