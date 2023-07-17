Не хотела жить: актрису Ольгу Шувалову спасают врачи

Не хотела жить: актрису Ольгу Шувалову спасают врачи
Ольга Шувалова. Фото: социальные сети
Звезда попала в беду

Многие знают эффектную блондинку Ольгу Шувалову по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Все умрут, а я останусь". Она также была главной героиней в клипе на песню клипа "Девушка по городу шагает босиком". Но в последнее время у Ольги не было ярких и запоминающихся ролей. 

Сегодня о 37-летней актрисе вспомнили, однако далеко не в радостном ключе. В СМИ появились новости о том, что ее экстренно госпитализировали, а врачи на данный момент спасают ее жизнь. По данным источников, звезда сказала медикам о том, что не хотела жить. 

В больницу Ольгу Шувалову привезли с серьезным отравлением. Как и из-за чего это случилось, пока неизвестно. Отмечается, что к ситуации уже подключилась полиция. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что на данный момент актриса находится в состоянии средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.

Опираясь на информацию из фильмографии блондинки, можно сделать вывод о том, что последний проект с ее участием стартовал в 2016 году. Примерно в то же время она работала над дубляжом картины "Париж подождет". Стоит отметить, что у актрисы есть двое детей – сын и дочь. Неизвестно, с кем остались наследники, после того, как Ольга Шувалова угодила в медучреждение. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Смертельное ЧП на Крымском мосту: последние новости

Утром в понедельник произошла страшная трагедия

Немедленно: россиян попросили срочно поменять пароли во всех соцсетях

Над личными данными нависла реальная угроза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей