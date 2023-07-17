Не хотела жить: актрису Ольгу Шувалову спасают врачи

Звезда попала в беду

Многие знают эффектную блондинку Ольгу Шувалову по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Все умрут, а я останусь". Она также была главной героиней в клипе на песню клипа "Девушка по городу шагает босиком". Но в последнее время у Ольги не было ярких и запоминающихся ролей.

Сегодня о 37-летней актрисе вспомнили, однако далеко не в радостном ключе. В СМИ появились новости о том, что ее экстренно госпитализировали, а врачи на данный момент спасают ее жизнь. По данным источников, звезда сказала медикам о том, что не хотела жить.

В больницу Ольгу Шувалову привезли с серьезным отравлением. Как и из-за чего это случилось, пока неизвестно. Отмечается, что к ситуации уже подключилась полиция. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что на данный момент актриса находится в состоянии средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.

Опираясь на информацию из фильмографии блондинки, можно сделать вывод о том, что последний проект с ее участием стартовал в 2016 году. Примерно в то же время она работала над дубляжом картины "Париж подождет". Стоит отметить, что у актрисы есть двое детей – сын и дочь. Неизвестно, с кем остались наследники, после того, как Ольга Шувалова угодила в медучреждение.