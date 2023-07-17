Плешь на голове и перекошенное лицо: что произошло с Екатериной Гусевой

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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева обрела сумасшедшую популярность после съемок в сериале "Бригада", где сыграла возлюбленную криминального авторитета Саши Белого.
С тех пор ее считают одной из самых популярных и красивых актрис отечественного шоу-бизнеса. Гусева уже много лет снимается в кино и играет в театре, кроме того она является завсегдатаем различных фестивалей и шоу.
Недавно Екатерине Гусевой исполнилось 47 лет, но глядя на нее, в это невозможно поверить! Ведь по внешности она напоминает скорее молодую цветущую девушку.
На днях Екатерина Гусева предстала перед поклонниками в необычном образе. Актриса задействована в спектакле "Восемь любящих женщин", который выйдет уже в августе. На сцене Гусева из грациозной красотки превратилась в обозленную женщину, причем со скверным характером.
Гусева показала кадры со спектакля в своем аккаунте. На фото вместо пышной шевелюры у героини Гусевой проплешина, сама она вцепилась в инвалидную коляску с чудовищным выражением лица. Поклонники пришли в ужас от увиденного.
Помимо Екатерины Гусевой в спектакле сыграли Ольга Остроумова, Евгения Крюкова и Ольга Кабо.
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