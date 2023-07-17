Эрнсту объявили ультиматум после увольнения Урганта

Эрнсту объявили ультиматум после увольнения Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Руководство первой кнопки прижали к стенке

Иван Ургант, который уже почти полтора года назад осудил начатую Россией СВО, остался без работы, ведь все развлекательные шоу прошлой весной были сняты с эфира. Однако, время шло, а артист, пустившийся в бесконечные путешествия, в поисках заработка вынужден был даже опуститься до рекламы информационных бизнесменов.

Впрочем, если бы ситуация зависела исключительно от поклонников Ивана, он бы давно уже вновь сидел в кресле перезапущенного "Вечернего Урганта". Ведь под каждой новой публикацией его умоляют вернуться на Первый канал.

Произошло так и на это раз. В своем личном блоге Иван Ургант опубликовал видео где он, словно главный герой одной популярной рекламы мужского дезодоранта, едет на коне. Правда, действие происходит в одной из долин Исландии. Напевает мужчина при этом "Песню мушкетеров", исполненную Михаилом Боярским. Полнейшая эклектика, в в общем.

"Ваня, очень скучаем, телевизор перестали вообще включать, нет повода", "Вернись к нам. Так надоели эти бабушки с гармошками", "Воля все пытается Ваше место на ТВ занять", "Не хватает Вас", "Урганта на Первый!", "Возвращайся, ты нам нужен", – взмолились поклонники Ивана в Сети.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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