Пил водку за рулем: полиция устроила погоню за пьяным Охлобыстиным

Пил водку за рулем: полиция устроила погоню за пьяным Охлобыстиным
Иван Охлобыстин. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Актер не отдавал себе отчет

Российский актер Иван Охлобыстин всегда был откровенен с поклонниками и не скрывал своих недостатков и пристрастий. Друг и кум Михаила Ефремова не отрицал, что так же, как и он, любит выпить. Впрочем, это и привело его в конце концов к весьма печальным последствиям. 

Звезда "Интернов" откровенно рассказывает о бурном прошлом и упоминает, что по воздействием алкоголя порой ведет себя непредсказуемо и даже странно. Однажды вместе с ним на пьяные гулянки отправилась его супруга. Вместе парочка напивалась и не отдавала отчет происходящему. При этом Охлобыстин признавался в одном из интервью, что пить мало ему просто неинтересно. Однажды он даже пил водку за рулем. Выпивка для него это "путешествие". 

"Чего я только не делал: на мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой", – рассказал Иван Охлобыстин в свежем интервью. 

С годами актер понял, что пора прекращать пить, ведь это пристрастие может привести попросту к беде. К счастью, такое озарение уберегло Ивана Охлобыстина от повторения печальной судьбы Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения за рулем устроил смертельное ДТП и теперь сидит в тюрьме. 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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