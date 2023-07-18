"Пошло не в ту сторону": Соловьев заговорил об уходе с телевидения

"Пошло не в ту сторону": Соловьев заговорил об уходе с телевидения
Фото: unsplash.com
Телеведущий принял важное решение

Владимир Соловьев начал работать на телевидении еще в конце 90-х. Какое-то время у ведущего был перерыв, но в конце концов судьба привела его обратно на экран. Сейчас журналист ведет свое одноименное шоу, а отношение к нему у публики разное – кто-то его боготворит, а кто-то, не скрывая, недолюбливает. 

На российском телевидении существует не один выдающийся диктор с такой фамилией. Тимур Соловьев тоже успел завоевать любовь телезрителей, которые смотрят на него каждый день в программе "Доброе утро" на Первом канале. В кресле ведущего этого шоу россияне уже, кажется, привыкли видеть только его. А ведь все могло случиться так, что ему пришлось бы искать замену. 

Дело в том, что когда-то давно Тимур Соловьев говорил, что с достижением 40-летия покинет программу.

"Раньше у меня была установка, что если я буду вести "Доброе утро" в 40 лет, то, значит, что-то пошло не в ту сторону", – вспомнил он.

Однако сейчас диктору 41 год, но он по-прежнему радует поклонников каждое утро. В свежем интервью журналист заговорил об уходе с телевидения, заверив, что в ближайшее время это не произойдет. А все потому, что он уже успел пересмотреть свои взгляды.

Покидать "Доброе утро" ведущий не собирается. По его мнению, это прекрасная работа, которая заряжает. К тому же, как признался Тимур Соловьев, выход в эфир кв ранние часы – это своеобразный вызов, ведь его труд требует отличной ментальной и физической формы. 

Источник: Maxim ✓ Надежный источник
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