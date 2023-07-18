Выход Лолиты в легендарном платье закончился скандалом

Выход Лолиты в легендарном платье закончился скандалом
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лолита была пьяна

Российская певица Лолита Милявская всегда отличалась экстравагантным поведением и отсутствием комплексов. 59-летняя артистка любит выделяться и откровенно одевается, не стесняясь особенностей фигуры. 

Недавно на VK Fest 2023 Лолита вышла в свет в эпатажном обтягивающем комбинезоне шестилетней давности, который уже стал легендой. Именно в этом образе Лолита Милявская появлялась на сцене в 2017 году в Баку музыкальном фестивале "Жара".

В свежем интервью Лолита призналась, что неспроста надела легендарный комбинезон, который произвел фурор много лет назад. На этот раз комбинезон тоже не остался незамеченным и вызвал настоящий скандал. 

Лолита призналась, что в 2017 году была в нетрезвом состоянии, так как выпила с солистом группы Rammstein Тилль Линдеманн. Тогда ей было настолько хорошо, что было абсолютно безразлично на то, что скажут люди. 

Артистка отметила, что на этот раз она выступала в трезвом состоянии. Поэтому она решила почувствовать себя обновленной в старом наряде. 

Также Лолита посоветовала тем, кто страдает от негатива и критики, меньше обращать внимание на них и не портить себе настроение. По словам Лолиты, некоторые люди просто так самовыражаются и проявляют социальную активность. У других же просто нет личной жизни, или им некуда девать свою энергию. Реагировать на такое не стоит. 

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
+
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии

С таким заявлением выступил Лондон

Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей