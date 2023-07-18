Выход Лолиты в легендарном платье закончился скандалом

Лолита была пьяна

Российская певица Лолита Милявская всегда отличалась экстравагантным поведением и отсутствием комплексов. 59-летняя артистка любит выделяться и откровенно одевается, не стесняясь особенностей фигуры.

Недавно на VK Fest 2023 Лолита вышла в свет в эпатажном обтягивающем комбинезоне шестилетней давности, который уже стал легендой. Именно в этом образе Лолита Милявская появлялась на сцене в 2017 году в Баку музыкальном фестивале "Жара".

В свежем интервью Лолита призналась, что неспроста надела легендарный комбинезон, который произвел фурор много лет назад. На этот раз комбинезон тоже не остался незамеченным и вызвал настоящий скандал.

Лолита призналась, что в 2017 году была в нетрезвом состоянии, так как выпила с солистом группы Rammstein Тилль Линдеманн. Тогда ей было настолько хорошо, что было абсолютно безразлично на то, что скажут люди.

Артистка отметила, что на этот раз она выступала в трезвом состоянии. Поэтому она решила почувствовать себя обновленной в старом наряде.

Также Лолита посоветовала тем, кто страдает от негатива и критики, меньше обращать внимание на них и не портить себе настроение. По словам Лолиты, некоторые люди просто так самовыражаются и проявляют социальную активность. У других же просто нет личной жизни, или им некуда девать свою энергию. Реагировать на такое не стоит.