Врачи борются за жизнь звезды "Бриллиантовой руки"

Актера экстренно госпитализировали

На прошлой неделе ряд изданий сообщили о том, что актера фильмов "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" экстренно госпитализировали. По данным источников, Игорь Ясулович попал в больницу с жалобами на плохое самочувствие, которое сопровождало его на протяжении нескольких дней. Медики заподозрили у звезды советского кино острое повреждение почек.

Врачей, как писали в прессе, артист вызвал сам. Они приехали к нему домой, осмотрели и приняли решение немедленно доставить его в одну из московский больниц. Отмечалось, что 81-летний Игорь Николаевич перенес две операции, а врачи продолжают бороться за его жизнь. В его почки якобы установили специальные трубки, позволяющие выводить из органов лишнюю жидкость.

СМИ писали, что актер находится в состоянии средней тяжести. Медики и днем, и ночью наблюдают за его состоянием. С момента публикации новостей прошла неделя, и только сейчас звезда "Бриллиантовой руки" вышла на связь. В разговоре с журналистами Игорь Ясулович подтвердил информацию о госпитализации.

Он также рассказал о своем самочувствии. Актер заверил, что с ним все нормально, а переживаний по поводу здоровья у него нет. При этом исполнитель главных ролей в советских фильмах не стал комментировать информацию о перенесенных операциях.