Кладбище или психбольница: куда исчезла любимая модель Вячеслава Зайцева

Легенду советских подиумов не могут найти

После смерти прославленного кутюрье внезапно объявился манекенщик Эдуард Кривенко. Он теперь называет себя главным наследником. Мужчина общается с прессой, ходит на телевидение и утверждает, что перед кончиной Вячеслав Зайцев пообещал завещать ему все.

Родственников покойного мэтра такой расклад, конечно, не устраивает. А Эдуард Кривенко тем временем не останавливается, не давая модельеру спокойно "спать". Манекенщик вновь пришел на телевидение и сказал, что посещал Дом моды дизайнера, чтобы пообщаться с его сыном Егором. Мужчина якобы хотел поднять вопрос о совместном продолжении дела покойного кутюрье. Но ему запретили находиться в помещении.

Тогда Эдуард Кривенко решил обратиться за поддержкой к Леке Мироновой, которая, напомним, была любимой моделью Вячеслава Зайцева. Он поехал к ней домой на Ленинградский проспект, но там ее не оказалось. Более того, по словам манекенщика, квартира теперь принадлежит Никасу Сафронову.

Сначала Эдуард Кривенко предположил, что уже постаревшая модель умерла в одиночестве. А потом узнал от поклонника дизайнера, что она жива и находится где-то на окраине Москвы. Леку Миронову мужчина так и не нашел. Ему не понятно, куда исчезла легенда советских подиумов. Кто-то считает, что она вообще находится в психбольнице. Стоит отметить, что в списках умерших за последние годы имени любимой модели Вячеслава Зайцева нет.