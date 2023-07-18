"Хочу пью — хочу не пью": Волочкова набросилась с оскорблениями на известную журналистку

Балерина не на шутку разошлась

Признание певицы МакSим в том, что многолетняя вредная привычка одержала над ней верх, всколыхнуло отечественный шоу-бизнес. Многие сразу же подумали об Анастасии Волочковой – другой известной артистке, которая без стеснения демонстрировала любовь к игристому.

Многие сказали о том, что балерине следует занять соседнюю палату с певицей. Громче всех же об этом заявила журналистка Алена Жигалова, на интервью у которой танцовщица однажды полностью потеряла как трезвость, так и самообладание.

"Волочкова, бери пример, пока не поздно! Придешь ко мне здоровая, красивая и с трезвым шпагатом", – обратилась создательница шоу "Алена, блин!" к Анастасии.

В ответ на это блондинка набросилась с оскорблениями на Жигалову: сказала, что предавшей ее журналистке нужно лечиться, а затем прошлась по фигуре и лишнему весу оппонентки. Кроме того, подметила Анастасия и то, что не нуждается в советах человека, которого не уважает.

Напоследок Анастасия Волочкова еще раз подчеркнула, что каждый раз, когда ее замечали с бокалом в руке, внутри него была вода, а не алкогольные напитки. При этом оправдываться не перед кем она не собирается.

"Это моя жизнь! Хочу пью – хочу не пью!", – отчертила границу Анастасия Волочкова.

