Вслед за Исинбаевой: стало известно о пропаже Хоркиной

Вслед за Исинбаевой: стало известно о пропаже Хоркиной
Светлана Хоркина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсменка исчезла со всех радаров

Мало кто захочет поспорить с тем, что спортсменом быть чрезвычайно сложно. Во-первых, это невероятное количество физических нагрузок, а во-вторых – возможность угодить в скандал. Именно это и случилось с экс-гимнасткой Светланой Хоркиной.

Вслед за нашедшейся на Канарах Еленой Исинбаевой, которая, как оказалось еще в прошлом году купила себе два громадных особняка в Испании, россияне поняли, что очень давно не знают о том, где находится еще одна представительница старой гвардии, чьи имена гремели в нулевые на каждом углу.

Некоторые пользователи Сети вспомнили о том, что Светлана Хоркина родилась в Белгороде, который сейчас сильно страдает из-за обстрелов со стороны Украины. И, судя потому, что гимнастка ни разу не посетила свою малую родину, некоторые даже сделали вывод о том, что она давно уже покинула пределы России и обосновалась в теплом месте.

Когда стало известно о пропаже Хоркиной россияне решили погрозить ей кулаком, обвинив ее в том, что Светлана не готова была поддержать ни родную страну, ни народ. Якобы воспользовалась всеми благами, а затем тихой сапой отправилась на поиски лучшей жизни.

Однако, нашлись и те, кто за Светлану Хоркину заступился. Напомнили комментаторы о том, что женщина внесена в "Миротворец" не за красивые глаза, но за большое количество деятельности на территории России.

"У нее муж генерал ФСБ. Никуда она не делась. Живет, где-нибудь, на Рублевке", "Хоркина в России, никуда не уезжала.Ездит с мастер-классами к детям,готовит спортивное шоу", – отбили Светлану ее защитники.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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