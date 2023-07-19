Киселев восхитился гражданской позицией украинских артистов

Музыкант назвал главное отличие с нашими звездами

В Северной столице открылся музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Его идеолог и вдохновитель Владимир Киселев порассуждал на тему патриотизма.

"Принцип моей жизни: не суди, да не судим будешь, – сразу предупредил Киселев. – Но, безусловно, я не поддерживаю никого из тех артистов, кто уехал за границу. Хотя многие из них были моими друзьями. Надеюсь, что и останутся. Хотя их политическая позиция для меня неприемлема. Но, что самое страшное, это не только ошибка эти артистов, но и серьезное упущение наших руководителей культуры".

Напомним, что после событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную.



При этом Киселев поражается гражданской позицией и самосознанием украинских артистов. "Они, в отличие от многих наших звезд, не только не сбежали, но идут в армию, поддерживают свою страну, поддерживают АТО", – пояснил музыкант.