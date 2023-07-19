"Я сама в шоке": вдове начали мстить из-за долгов покойного Грачевского

"Я сама в шоке": вдове начали мстить из-за долгов покойного Грачевского
Екатерина Белоцерковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Партнеры умершего худрука "Ералаша" придумывают новые поводы повесить обязательства на женщину

Екатерина Белоцерковская до сих пор не может прийти в себя после смерти супруга. К тому же, бедную вдову одолевают постоянными исками, от которых она вынуждена отбиваться. Женщину постоянно "атакуют" в суде бывшие друзья покойного мужа, которые желают повесить на нее все финансовые обязательства.

Руководство "Ералаша" на этот раз поступило схожим образом, утверждает Екатерина. Совсем недавно Белоцерковская получила уведомление о неустойках на огромную сумму. Екатерина была в ужасе: не успела погасить старые долги, как вдруг на нее вешают новые.

Оказалось, что партнеры покойного Грачевского столкнулись сугубо с формальной проблемой. Однако вдове от этого не легче: долг гасить предстоит по каким-то причинам исключительно ей. Бизнес-партнеры требуют неустойку за то, что долг не был погашен моментально.

"Я сама в шоке. Мне хватает исков", – делится наболевшим Екатерина.

А не так давно мы сообщали, что Белоцерковскую увезли в больницу буквально с траурного мероприятия, посвященного годовщине смерти автора легендарного "Ералаша". Об этом сама пострадавшая сообщила поклонникам в социальных сетях.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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