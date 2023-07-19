"Андрюша всерьез страдал": как Ширвиндт издевался над Мироновым

"Андрюша всерьез страдал": как Ширвиндт издевался над Мироновым
Андрей Миронов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актеру приходилось нелегко

Любимец публики ушел из жизни еще в 1987 году, однако в памяти у поклонников, друзей и родственников он остается жить до сих пор. Каждый год в прессе всплывают воспоминания близких о покойном актере. На днях 87-летний Василий Ливанов поделился очередной историей из жизни Андрея Миронова. 

Не секрет, что у легенды советского кино было много друзей. У него даже организовалась своя компания, состоявшая из Михаила Державина и Александра Ширвиндта. Любимым занятием приятелей было подшучивать друг над другом. И острее всех воспринимала их шалости именно звезда фильма "Ревизор". 

Дело в том, что Андрей Миронов сам по себе был очень ранимым человеком, а потому розыгрыши порой его трогали очень сильно. 

"Ширвиндт и другие его товарищи были безжалостными шутниками, от этого Андрюша всерьез страдал", – рассказал Василий Ливанов, вспомнив издевательства над звездой. 

Да, и сам 87-летний актер любил подшучивать над ныне покойным коллегой по творческому цеху. К примеру, однажды он попросил жену позвонить ему, представиться ассистенткой режиссера и сообщить, что его ждут для досъема. Студия в этот день не работа, а артист, не зная об этом, стал ругаться с охраной, требуя пустить его на площадку. 

Ранее "Утро.ру" вспоминало еще один эпизод из жизни знаменитого актера. Как оказалось, Андрей Миронов по странной причине отказался от главной роли в "Где находится нофелет?".

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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