"Андрюша всерьез страдал": как Ширвиндт издевался над Мироновым

Актеру приходилось нелегко

Любимец публики ушел из жизни еще в 1987 году, однако в памяти у поклонников, друзей и родственников он остается жить до сих пор. Каждый год в прессе всплывают воспоминания близких о покойном актере. На днях 87-летний Василий Ливанов поделился очередной историей из жизни Андрея Миронова.

Не секрет, что у легенды советского кино было много друзей. У него даже организовалась своя компания, состоявшая из Михаила Державина и Александра Ширвиндта. Любимым занятием приятелей было подшучивать друг над другом. И острее всех воспринимала их шалости именно звезда фильма "Ревизор".

Дело в том, что Андрей Миронов сам по себе был очень ранимым человеком, а потому розыгрыши порой его трогали очень сильно.

"Ширвиндт и другие его товарищи были безжалостными шутниками, от этого Андрюша всерьез страдал", – рассказал Василий Ливанов, вспомнив издевательства над звездой.

Да, и сам 87-летний актер любил подшучивать над ныне покойным коллегой по творческому цеху. К примеру, однажды он попросил жену позвонить ему, представиться ассистенткой режиссера и сообщить, что его ждут для досъема. Студия в этот день не работа, а артист, не зная об этом, стал ругаться с охраной, требуя пустить его на площадку.

Ранее "Утро.ру" вспоминало еще один эпизод из жизни знаменитого актера. Как оказалось, Андрей Миронов по странной причине отказался от главной роли в "Где находится нофелет?".