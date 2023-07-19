Что происходит на могиле Горшка в десятую годовщину его смерти

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Легендарный российский панк-рокер Михаил Горшенев покинул этот мир в ночь с 18 на 19 июля ровно 10 лет назад в 2013-м году. Однако творчество лидера группы "Король и Шут" оказалось бессмертным. Миллионы поклонников по всей России продолжают заслушиваться композициями этого музыкального коллектива.
В десятую годовщину смерти певца его преданные фанаты собрались на погосте, где хором распевали песни знаменитого артиста. Горшок обрел покой на Богословском кладбище.
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