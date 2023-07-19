Что происходит на могиле Горшка в десятую годовщину его смерти

Поклонники столпились на погосте

Легендарный российский панк-рокер Михаил Горшенев покинул этот мир в ночь с 18 на 19 июля ровно 10 лет назад в 2013-м году. Однако творчество лидера группы "Король и Шут" оказалось бессмертным. Миллионы поклонников по всей России продолжают заслушиваться композициями этого музыкального коллектива.

В десятую годовщину смерти певца его преданные фанаты собрались на погосте, где хором распевали песни знаменитого артиста. Горшок обрел покой на Богословском кладбище.



Большая группа фанатов собралась у могилы артиста. В руках люди несли флаги с символикой группы. Поклонники покойной звезды скандировали лозунг группы "Панки, хой!". Последнее пристанище артиста было завалено цветами, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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