"Могу завестись": как живется Федункив с молодым мужем-итальянцем

"Могу завестись": как живется Федункив с молодым мужем-итальянцем
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка поделилась интимными подробностями

Звезда "Comedy Woman" Марина Федункив совсем скоро отметит бумажную свадьбу. В августе 2022 г. она связала себя узами брака с молодым итальянцем Стефано Маджи.

И, как призналась Марина журналистам, союз их совершенно точно похож на сказку, а муж ее настолько идеален, что многим его можно ставить в пример.

Как оказалось, Марина Федункив в браке с молодым мужем полностью освобождена от бытовых хлопот. У плиты ей стоять не приходится: Стефано Маджи ежедневно балует ее завтраком, а на ужин водит в ресторан. Призналась она, что с момента вступления в брак даже ни разу не занималась стиркой.

Эмоциональная сторона их отношений так же необычайно радужна: своими проблемами мужчина жену не грузит, подчеркивая, что для облегчения души он с большей радостью обратится к психологу. Супруге же он такую опцию не предлагает: сам станет для нее и жилеткой, и поддержкой.

"Я могу по работе завестись. Он меня всегда успокаивает", – призналась Марина Федункив.

Разумеется, призналась Федункив, их союз не обходится без сложностей. Первая проблема вызвана тем, что на территории России Маджи проживает всего пять лет, из-за чего ему не всегда понятны ее шутки. Вторая же печаль заключается в том, что из-за большого количества работы молодая семья не может проводить вместе так много времени, сколько бы этого хотели их пышущие страстью души.

К слову, позитивные моменты поджидают Марину Федункив не только дома: ее недавно по ошибке похитили на одном из мероприятий.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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