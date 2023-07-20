Оголенная певица Слава похвасталась пышными ягодицами - видео

Оголенная певица Слава похвасталась пышными ягодицами - видео
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Округлости просто завораживающие

Певица Слава, которая на днях похвасталась тем, что ее бывший партнер уже в 28-й раз сделал ей предложение руки и сердца, случайно раскрыла в своем блоге секрет того, чем же она так сильно пленила миллионера.

В сеть попал видеоролик, на котором певица занимается уборкой дома. Одета она, при этом, была лишь в крошечные трусики и спортивный топик. Снимавший ее оператор запечатлел, как нагнувшаяся до самого пола Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы – Прим. ред.) похвасталась пышными ягодицами, которые показала во всей красе именно благодаря откровенному наряду.

Так что, учитывая новую фигуру артистки, совсем не удивительно то, что Анатолий Данилицкий не смог думать ни о ком другом. Более того, он много месяцев добивался того, чтобы Слава простила его после ссоры.


И, пусть под нож хирурга Анастасия легла вовсе не от хорошей жизни (фигура певицы, как она утверждала, испортилась из-за многолетнего переедания и последующих диет), результат получится отличный, а хирург, подчеркнули пользователи Сети, прекрасно постарался.

"Это единственный пример, который я видела после операции, который выглядит реально круто и очень натурально", – похвалила фигуру Славы одна из комментаторов.

К слову, в своем блоге певица, как уже подмечали на Утро.ру, регулярно демонстрирует свои прелести.

Источник: Телеграм, канал "Светские хроники" ✓ Надежный источник
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