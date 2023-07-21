Одна просьба: потерявшая деньги Блиновская взмолилась в зале суда

Блогер рассказала, что ее семье не на что жить

Главной "инфоцыганки" России не так давно началась черная полоса в жизни. Она стала фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Следствие полагает, что с 2019 по 2021 год звезда использовала схему "дробления" для занижения своих доходов. Елене Блиновской светило СИЗО, но полное признание вины и наличие детей ее от этой участи спасли.

"Королева марафонов" последние месяцы находится под домашним арестом, где ей не очень нравится. На прошлом заседании бизнесвумен пыталась убедить судью смягчить меру пресечения, изменив ее на запрет определенных действий. Она плакала, выступала с длинной речью, но все это не помогло.

Сегодня в Москве проходило очередное заседание по громкому делу Елены Блиновской. На этот раз потерявшая деньги на возмещение неуплаченных налогов "инфоцыганка" взмолилась о другом. Она заявила, что не может содержать свою семью, а потому у нее была одна просьба – позволить работать. Помимо запуска марафонов, напомним, блогер занималась преподаванием в вузе.

По мнению следователей, если мера пресечения будет изменена, предпринимательница сможет повлиять на расследование дела: угрожать свидетелям или избавиться от доказательств. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Елена Блиновская живет под арестом в поселке "Миллениум парк".