Умерла знаменитая певица Шинейд О’Коннор

Артистке было всего 56 лет

Накануне, 26 июля, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти популярной певицы Шинейд О’Коннор. Артистка получила признание во многих странах, ее уход поразил разноязычную публику.



Как отмечает информационный ресурс "Свободная пресса", мировая известность обрушилась на ныне покойную артистку в 90-х, когда она выпустила песню Nothing Compares 2 U.



Судьба именитой артистки сложилась весьма трагически. Некоторое время назад этот мир покинул ее несовершеннолетний сын. Молодой человек сам решил свести счеты с жизнью, отмечает телеканал "360".



Как добавляет интернет-издание "МИР24", причиной смерти ирландской звезды стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым она боролась в последние годы.

