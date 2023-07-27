"Правила счастливой семьи": звезда "Каменской" раскрыла секреты долгого брака

У супругов есть важный ритуал

Для звезды сериала "Каменская" брак с акушером-гинекологом Николаем Семеновым не первый. Именно с ним актриса смогла построить крепкую семью, ведь замужем за медиком она уже 18 лет – довольно солидный срок по меркам шоу-бизнеса. Свою личную жизнь Наталия Антонова держит вдали от посторонних глаз, но на днях сделала исключение и раскрыла пару подробностей.

В частности, артистка раскрыла секрет долгого брака. Она уж точно знает, о чем говорит! Как оказалось, у нее даже есть свой свод "правил счастливой семьи". В первую очередь в них входит взаимоуважение. Конечно, даже в ее идеальном союзе находится место ссорам, но супруги, как оказалось, ругаются правильно: спокойно разговаривают и никогда не кричат друг на друга.

Также звезда "Каменской" считает, что в браке нет места прошлым ошибкам, поэтому о них в ее семье не вспоминают. И еще две важных составляющих крепкого и длительного союза – доверие и наличие общих интересов. Бывают моменты, когда супруги ощущают дикую усталость. На такой случай у них есть важный ритуал – гулять вместе, открывать новые места, есть мороженое и радовать друг друга подарками.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о непростой жизни другой актрисы из сериала "Каменская". Она попала в больницу с переломами обеих рук и правой ноги, а также нуждалась в сиделке.