"Правила счастливой семьи": звезда "Каменской" раскрыла секреты долгого брака

"Правила счастливой семьи": звезда "Каменской" раскрыла секреты долгого брака
Наталия Антонова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У супругов есть важный ритуал

Для звезды сериала "Каменская" брак с акушером-гинекологом Николаем Семеновым не первый. Именно с ним актриса смогла построить крепкую семью, ведь замужем за медиком она уже 18 лет – довольно солидный срок по меркам шоу-бизнеса. Свою личную жизнь Наталия Антонова держит вдали от посторонних глаз, но на днях сделала исключение и раскрыла пару подробностей. 

В частности, артистка раскрыла секрет долгого брака. Она уж точно знает, о чем говорит! Как оказалось, у нее даже есть свой свод "правил счастливой семьи". В первую очередь в них входит взаимоуважение. Конечно, даже в ее идеальном союзе находится место ссорам, но супруги, как оказалось, ругаются правильно: спокойно разговаривают и никогда не кричат друг на друга. 

Также звезда "Каменской" считает, что в браке нет места прошлым ошибкам, поэтому о них в ее семье не вспоминают. И еще две важных составляющих крепкого и длительного союза – доверие и наличие общих интересов. Бывают моменты, когда супруги ощущают дикую усталость. На такой случай у них есть важный ритуал – гулять вместе, открывать новые места, есть мороженое и радовать друг друга подарками. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о непростой жизни другой актрисы из сериала "Каменская". Она попала в больницу с переломами обеих рук и правой ноги, а также нуждалась в сиделке. 

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россияне массово избавляются от валюты: что произошло

Ситуация в финансовом секторе остается напряженной

Похожи на американские: Ким Чен Ын показал Шойгу секретное оружие

Государственные деятели вместе побывали на выставке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей