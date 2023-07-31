Серябкина обвинила Утяшеву в дерзком поведении на шоу "Выжить в Дубае"

Серябкина обвинила Утяшеву в дерзком поведении на шоу "Выжить в Дубае"
Ольга Серябкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Претензии она высказала Павлу Воле

Российская певица Ольга Серябкина в эфире "Шоу Воли" на ТНТ рассказала об участии в проекте "Выжить в Дубае", который Павел Воля ведет вместе со своей женой Ляйсан Утяшевой. 

Ольга Серябкина призналась, что экстремальные проекты – это вообще не ее стихия. Однако она все же решилась проверить свои силы и попробовала. Певица покинула проект в четвертом выпуске. Теперь она не жалеет, что приняла участие в приключенческом проекте. Несмотря на короткое пребывание на шоу, впечатлений у нее осталась масса. К примеру, Серябкина многое переосмыслила в своей жизни и познакомилась с новыми интересными людьми. Кроме того, она открыла нечто новое в себе. 

"Я поняла, кстати, что я не очень сильная физически. Я думала, что сильнее", – призналась Серябкина. 

Ведущий в свою очередь отметил, что в первом выпуске участники народной команды как-то агрессивно отнеслись к звездному лагерю. Это создавало некую напряженную обстановку. 

Серябкина согласилась, что такой момент действительно был. По ее словам, звезды поначалу ожидали увидеть отель, а другим участникам хотелось накала. При этом певица заявила Павлу Воле, что его жена Ляйсан Утяшева вела себя чересчур дерзко. Гимнастка якобы накрутила других участников и настроила их против звезд. 

Источник: "Шоу Воли"/ ТНТ ✓ Надежный источник
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