Не живет с матерью: куда Малиновская решила "сплавить" сына

Ребенок проводит долгое время отдельно от мамы

Телеведущая и светская львица Маша Малиновская была безумно популярна в нулевых. Лицо раскрепощенной и яркой журналистки не сходило со страниц светских хроник и телеэкранов. Однако в личной жизни ей везло не так. Мария два раза была замужем, но оба раза неудачно, браки развалились. При этом от каждого мужа Малиновская беременела, но делала аборты.

12 лет назад она родила сына от своего возлюбленного, будучи не в браке. После этого звезда ненадолго ушла в тень. Личность отца ребенка Малиновская не раскрыла, но признавалась, что это некий предприниматель.

Сейчас Маша Малиновская воспитывает в одиночку 12-летнего сына Мирона. Однако видит своего наследника она отнюдь не часто. Почему звезда буквально спихнула наследника на других людей, поклонники недоумевают. Выходит, что она просто наслаждается жизнью, пока другие воспитывают подростка с активной фазой переходного возраста.

Летом сын Малиновской гостит у бабушки и дедушки, но звезда призналась, что забирать его домой не торопится. К школе готовить своего сына Маша Малиновская тоже не торопится.

"Нет, вы что! Середина лета", – отмахнулась Малиновская.

Она призналась, что даже не контролирует процесс заданной программы чтения на лето. А о школе будет задумываться только перед началом учебы.