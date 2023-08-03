Винокур рассмешил Путина пародией на Байдена

Президент вручил артисту высокую награду

Даже на самом серьезном мероприятия может найтись время для шутки. Очевидно, именно этого мнения придерживается один из столпов отечественного юмора, пародист Владимир Винакур.

Приехав на церемонию награждения в Кремль, народный артист РСФСР не упустил возможность пошутить на политическую тему в характерной для него манере и рассмешить главу государства Владимира Путина.

Российский лидер вручил юмористу Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Владимир Винокур в ответ поздравил присутствующих с получением госнаград, поблагодарил президента, а также пожелал "мира в нашем доме".

Кроме того, артист отметил физические способности Владимира Путина, помогающие ему выдержать высокие нагрузки. Владимир Винокур подчеркнул, что некоторые главы государств не могут даже подняться по рапу самолета.

Юморист не назвал имя, но было очевидно, что он имел в виду Джо Байдена. Также артист спародировал президента США. Он изобразил момент, когда американский лидер здоровается с пустотой.

Кадры публичного позора президента США в свое время разлетелись по всему миру стали объектом насмешек пользователей сети. А на трапе самолета 80-летний Джо Байден умудрился упасть уже несколько раз. Это стало мемом в Интернете.