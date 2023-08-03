Жизнь как трагедия: что сгубило бездетную затворницу Мирошниченко

Народная артистка РСФСР скончалась 3 августа

Миллионы россиян шокированы трагической новостью о смерти всенародно любимого кумира Ирины Мирошниченко. Народной артистки РСФСР не стало в четверг, 3 августа. Она скончалась в реанимации после продолжительной болезни.

Ирина Мирошниченко долгое время переносила тяжелую форму гриппа, однако не выходила из дома и не обращалась за помощью к медикам. Она согласилась на госпитализацию лишь после серьезных осложнений. Врачи упорно боролись за жизнь советской звезды, однако их усилия оказались четными.

После смерти актриса театра и кино оставила не только десятки блистательно исполненных образов, но и огромное наследство. По разным оценкам имущество певицы оценивается примерно в 150 миллионов рубле.

Ирина Мирошниченко владела двумя квартирами в Москве и дачей в области. Однако оставить наследство ей некому. В последнее время в окружении звезды оставались лишь домработницы, она мало с кем общалась, редко выходила в свет, выбрав для себя образ затворницы.

Вся жизнь артистки похожа на большую трагедию. Она сделала блистательную карьеру, но добиться семейного счастья не смогла. Ирина Мирошниченко трижды выходила замуж и разводилась. Ее супруги уже умерли.

Возможно, на образе жизни актрисы сказалось и отсутствие детей. Увы, выбирая между успешной карьерой и полноценной семьей, она потеряла ребенка до рождения. Любимая крестница певицы тоже ушла из жизни несколько лет назад.