Скончалась супруга Раймонда Паулса

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В пятницу, 4 августа, ушла из жизни супруга легендарного советского композитора Раймонда Паулся. Об этом сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на родственников народного артиста СССР.
Лана Паула продолжительное время болела, о чем заявлял ее муж. Пианист ранее вышел в свет без любимой жены. Ее состояние могло усугубиться вследствие перенесенной операции из-за проблем с ногой.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Раймонд Паулс начал встречаться со своей единственной супругой более 60 лет назад.
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