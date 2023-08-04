Скончалась супруга Раймонда Паулса

Скончалась супруга Раймонда Паулса
Раймонд Паулс. Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / www.globallookpress.com
Лана Паула ушла после болезни

В пятницу, 4 августа, ушла из жизни супруга легендарного советского композитора Раймонда Паулся. Об этом сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на родственников народного артиста СССР.

Лана Паула продолжительное время болела, о чем заявлял ее муж. Пианист ранее вышел в свет без любимой жены. Ее состояние могло усугубиться вследствие перенесенной операции из-за проблем с ногой.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Раймонд Паулс начал встречаться со своей единственной супругой более 60 лет назад.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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