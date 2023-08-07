73-летняя Светлана Крючкова рассказала об изнанке актерской профессии

"Сейчас расплачусь": 73-летняя Крючкова рассказала об изнанке актерской профессии
Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как живут звезды в обычной жизни

В Кирове открылся Второй Вятский Фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Среди звезд, которые в этом году приехали в этот благословенный край, и Народная артистка России Светлана Крючкова. В этом году у актрисы двойной юбилей – 50 лет назад она стала служить в театре и играть в кино. Песню "Черное и белое" из своей дебютной картины "Большая перемена" она и исполнила на открытии фестиваля.

А за кулисами призналась корреспонденту "Утро.ру", что жизнь актера – это не сплошной праздник, как часто кажется людям со стороны. "Жизнь наша – неровная, – уверяет Светлана Николаевна. – Мы такие же люди, как и наши зрители – не из железа и не из стали сделаны".

Сегодня в силу жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья актриса редко куда-то выезжает из любимого Петербурга, где живет с 1975 года. "У меня был довольно длительный период, когда я никуда не выезжала – Санкт-Петербург или Москва, в самом крайнем случае. Но продюсер Сергей Новожилов, который в марте приезжал на день памяти Анны Ахматовой, уговорил меня приехать в Киров. И я приехала сюда – сейчас расплачусь! – после огромного перерыва".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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