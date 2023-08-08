Возлюбленных звезды Голливуда скончался от редкого недуга

Парень Сандры Буллок страдал от БАС

Оскароносная американская актриса Сандра Буллок за годы активности сделала блестящую карьеру и в кино, и в театре, и на телевидении. Блестяще сыгранные роли в десятках рейтинговых картин сделали ее мировой звездой с многомиллионной армией фанатов и многомиллионными гонорарами.

Однако в личной жизни звезде Голливуда повезло значительно меньше. 59-летняя артистка официально была жената всего один раз. В 2005 году она расписалась с известным телеведущим Джеси Джеймсом.

Построить семейного счастья актрисе, к сожалению, не удалось. Муж ей регулярно изменял, а после того, как слухи просочились в прессу, Сандра Буллок подала на развод. Их брак продлился всего пять лет.

Детей звездной паре завести тоже не удалось, поэтому обладательница премии "Оскар" усыновила двоих малышей. Позже она начала встречаться с фотографом Брайаном Рендаллом.

Казалось бы, актриса была счастлива в отношениях, однако смерть разлучила ее с возлюбленным. Как стало известно, в минувшую субботу, 5 августа, 57-летний мужчина скончался от редкого недуга.

Возлюбленный Сандры Буллок страдал от тяжелого неврологического заболевания – бокового амиотрофического склероз. Три года Брайн Рендалл боролся с БАС, однако болезнь взяла верх над обессилившим организмом.