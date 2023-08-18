Сквернословящий Шахрин скрылся от отправки в вытрезвитель

Лидер "Чайфа" рассказал о случившемся

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин посетил выездную студию "Авторадио" в Екатеринбурге, где всю неделю работали ведущие драйв-шоу "Поехали" Денис Курочкин и Иван Броневой.

Шахрин всю живет в Екатеринбурге, и изменять ему не собирается. "Мы никуда не уезжали. А смысл перебираться? Меня все устраивает в этом городе. Я люблю этот город. Я коренной екатеринбуржец, у меня здесь бабушка, дедушка, родители, все здесь", – заявил Владимир Шахрин

Горожане на знаменитого земляка реагируют спокойно. С одной третью города, объяснил музыкант, он уже сфотографировался, у другой – есть его автографы.

"Второй раз человеку же не надо, у него уже это есть. Все спокойно. Уровень популярности у публики меня на данный момент устраивает", – добавил артист.

Рассказал музыкант и о знаменитом "пряничном домике" на улице Толмачева, где находился клуб архитектурного института, в котором репетировала и записывала свои первые альбомы группа "Наутилус Помпилиус".

"На углу был знаменитый винный магазин. И еще вытрезвитель рядом. Мы стоим у забора, ржем и курим, а в забор нам оттуда стучат: "Эй, волосатики, сейчас вас примем, хорош тут сквернословить!" Мы понимали, что реально примут, и прятались", – вспомнил Шахрин.