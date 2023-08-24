"Моральная нищета": Лисовец отказался ездить с россиянами в поезде

Стилист был крайне недоволен увиденным

Телеведущий Лисовец остался под сильным впечатлением после возращения в Москву на обычном поезде. Блогер выразил негодование пассажирами, их поведением и атмосферой поездки. О своих переживаниях стилист поделился в личном блоге.



"Сутки на поезде, и годы иллюзий современного мира можно выбросить как бычок под поезд, стоящий 3 минуты на станции в глубинке. По приезде такие слова как культура, стиль, фэшн, нежность, толерантность, человеческая доброта и мягкий взгляд становятся оскорблением верующих в скудность ума",– написал Лисовец в соцсетях.

Звездного стилиста поразило хамство, жадность и вызывающее поведение, которое, по его словам, демонстрировали пассажиры поезда "Крым–Москва". Красноречивость попутчиков также смутила Лисовца. В своем посте он отметил грубый и жесткий мат, похожий на тюремный в женском исполнении. После такого путешествия он еще долго будет приходить в себя.

Инфлюенсер сравнил себя с Эми Уайнхаус и указал на невысокий склад ума всех остальных пассажиров.

"Увиденный мной пузырь надутой и раздутой моральной нищеты только увеличивается, точнее видимо уже лопнул, предположительно лет так 8 назад",– подметил Лисовец.

Уровень культуры поразил стилиста настолько, что он сравнил Россию с Индией, где на поездах передвигаются только "определенные" слои общества.

Нелестно выразился блогер и о питании в поездке. Для Лисовца котлеты показались отвратительными и вообще он бы такую еду не дал даже своей собаке.

К слову, реакция его поклонников не заставила себя долго ждать. Некоторые подписчики обвинили телеведущего в снобизме и русофобстве, другие посмеялись над ним.