Не дожил пару месяцев: обнародовано предсмертное желание Глеба Панфилова

Не дожил пару месяцев: обнародовано предсмертное желание Глеба Панфилова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
О чем мечтал муж Инны Чуриковой

Всего на семь месяцев пережил Инну Чурикову режиссер Глеб Панфилов. Она была его музой, его кумиром. И последнее желание Панфилова было связано тоже с супругой. Об этом корреспонденту "Утро.ру" рассказал режиссер Андрей Карасов. Роль в его картине "Мятный пряник" стала для Инны Михайловны последней.

"Я помню, как приезжал к ним на Николину гору, чтобы поговорить с Глебом Анатольевичем перед съемками, потому что Инна Михайловна всегда спрашивала у него совета, – вспоминает Карасов. – А Панфилов мне сказал, что отдает самое ценное, что у него есть, и велел беречь его жену".

"У нас было всего три съемочные дня, за которые надо было отснять все сцены с Инной Михайловной, – продолжает Андрей Карасов. – Меня поразило, что когда в гостинице – а снимали мы в Архангельске – не было горячей воды, Чурикова помыла голову холодной, ничего никому не сказала, не пожаловалась, и поехала на съемку. Снимали 3 июня, но на улице был ноль градусов. Инна Михайловна, несмотря на всю нашу заботу и тепло, померзла там прилично, после съемок даже заболела. И ее муж Глеб Панфилов отчитывал потом меня – мол, не уберег". 

Сегодня "Мятный пряник" собирает призы на кинофестивалях по всей стране. А осенью лента должна выйти в широкий прокат. И, как говорит Андрей Карасов, дожить до премьеры Глеб Панфилов очень хотел. Ведь роль в этой картине была особенно дорога для Инны Чуриковой – она была посвящена ее матери. 

Увидеть этот фильм на большом экране и было последним желанием Панфилова. "Получается, что "Мятный пряник" стал такой лебединой песней Панфилова и Чуриковой, – вздыхает Карасов. – Невозможно даже представить состояние их 45-летнего сына Ивана сегодня – потерять за год обоих родителей". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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