На глазах у всех: папарацци застукали в объятиях Брэдли Купера Ирину Шейк

Экс-влюбленные воссоединились в Венеции

В 2019 году после четырех лет отношений российская модель объявила о расставание с популярным актером Голливуда. Тем не менее, звездная пара связь не теряет так, как в 2017 году у них появилась дочка, воспитанием которой они продолжают заниматься, несмотря на разрыв.



На днях Ирина Шейк и Брэдли Куппер были замечены в Венеции. Они вместе с дочерью наслаждались водной прогулкой по самому романтичному городу Италии. А прогулку и вовсе закончили ужином с мамой бывшего мужа Ирины – Глорией Кампано.



Папарацци успели застукать бывших возлюбленных в объятиях на глазах у всех. Поклонники пары успели предположить, что актер решил отбить модель у нового возлюбленного. Но, вероятнее всего, данная версия развития их отношений не является правдой.



30 августа открывается 80-й Венецианский кинофестиваль, где Брэдли представит свой новый фильм "Маэстро". Видимо, голливудская пара решила подогреть интерес аудитории к премьере игрой на чувствах.



Раннее "Утро.ру" публиковало фотографии Ирины Шейк в тесном бикини

