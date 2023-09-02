Чем увлекается повзрослевший сын Хабенского

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В счастливом союзе знаменитого российского артиста Константина Хабенского и его ныне покойной жены Анастасии на свет появился сын Иван. Молодой человек живет активной жизнью. Парень вырос настоящим полиглотом, он уже знает три языка, а также очень любит заниматься спортом.
Как сообщают журналисты "Пятого канала", сын Хабенского отлично говорит на английском, французском и китайском языках. Такие достижения к 15 годам вызывают восхищение у поклонников звездного семейства.
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