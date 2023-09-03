Из квартиры Юлии Рутберг в центре Москвы вынесли почти 3 млн рублей

Воры выждали момент, когда дома никого не будет

Народная артистка Юлия Рутберг пережила ограбление – по некоторым данным, неизвестные взломали замок в квартиру звезды на Смоленской-Сенной площади в Москве.

Воры вынесли из жилья звезды 2 миллиона рублей – а также 7 тыс. евро. Как пишут в социальных сетях, вероятно, похитители располагали сведениями о нахождении жильцов – то есть знали, что в тот момент дома никого не будет.

Рутберг же в настоящее время находится на гастролях.

Кстати, это не первый случай для Рутберг. Около трех лет назад актриса решила обратиться в суд с иском, где ей предстояло взыскать со знакомого риелтора порядка 3 млн рублей – тот взял средства в долг и затем передумал их отдавать. Мужчина впоследствии перестал выходить на связь.



