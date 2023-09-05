Удравшая за границу Зиверт жестко прошлась по русским

Певицу возмутило количество соотечественников

Известность к Юлии Зиверт пришла относительно недавно. Благодаря песни "Life", выпущенной в 2019 году, артистка обрела толпа поклонников. К слову, девушка начинала свой путь далеко не в роли певицы, ведь перед этим она долгое время работала стюардессой.

С приходом популярности Зиверт пришлось много трудиться. Концерты, съемки, записи новых песен – у звезды плотный график. Неудивительно, что артистка столкнулась с проблемами со здоровьем.

На днях певица стала участницей шоу Басты "Вопрос ребром". Суть передачи заключается в том, что в ресторане Василия Вакуленко собираются обычные люди и задают вопросы приглашенному гостю. Одна из тем, которую затронули на шоу, стал отъезд звезды на Бали.

Как оказалось, певица отправилась туда не только для того, чтобы записать новый альбом. Зиверт рассекретила проблемы со здоровьем. По ее словам, уезжала она туда с перекореженной шеей и паническими атаками.

"У меня был очень тяжелый до этого период по здоровью. В момент написания альбома потихонечку все эти демоны начали выходить из меня", – призналась певица.

Однако звезда столкнулась и с неприятным моментом в поездке. По словам артистки, место ее силы сильно изменилось. А всему виной соотечественники, по которым Зиверт решила жестко пройтись во время интервью. Звезда поделилась негодованием из-за того, что русских на острове стало слишком много – буквально на каждом шагу. Их она пренебрежительно назвала "хреновыми тучами".

Раннее "Утро.ру" писало, что Зиверт сорвала Укупнику концерт.