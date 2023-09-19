Шахназаров рассказал о давней обиде Меньшова из-за фильма "Любовь и голуби"

Шахназаров рассказал о давней обиде Меньшова из-за фильма "Любовь и голуби"
Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Покойный режиссер не принимал мнение коллеги по поводу картины

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о своей давней ссоре с ныне покойным Владимиром Меньшовым – два мэтра однажды поссорились из-за одного шедевра.

Карен Георгиевич до сих пор ценит картину друга "Москва слезам не верит" и всегда считал ее одной из наиболее значимых работ в послужном списке Меньшова – за что тот на него обижался. А вот "Любовь и голуби" принимал куда прохладнее, что не укладывалось в голове у Меньшова. 

"А я говорил: "Тебе мало, что я обожаю "Москва слезам не верит"?" – вспоминает Шахназаров.

Карен Георгиевич считает Меньшова самым близким другом. Постоянно проводили время вместе и еженедельно ходили в рестораны – иногда и чаще. И, что самое главное, постоянное говорили – обо всем и многом.

"Было невероятное удовольствие от его общества", – заявил режиссер, назвав коллегу великим человеком.

Кинопродюсер признается, что ему сильно не хватает Меньшова.

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Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Меньшов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Меньшов. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Владимир Меньшов с дочерью и внуком. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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