Плюнувшая в россиян Шалаева осталась в Европе без работы

Плюнувшая в россиян Шалаева осталась в Европе без работы
Мария Шалаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Теперь звезда надеется на помощь друзей

В прошлом году актриса Мария Шалаева сразу же укатила во Францию после завершения съемок – в Россию она больше не возвращалась. В Европе у звезды нет никаких трудностей, там она живет с легкостью и комфортом.

42-летняя артистка решила начать в Европе жизнь с чистого листа. На Западе у нее немало друзей и знакомых – а потому и с работой, уверена Мария, никаких проблем не предвидится.

Шалаева подчеркивает, что и до специальной операции получала в родной стране немало заманчивых предложений – правда, было это еще в "нулевых". А тут, во Франции, она просто не желает получать статус беженца и больше зарабатывать своим талантом.

Сын Марии Нестор улетел в Европу чуть раньше матери, которая еще завершала работу на съемках. После завершения работы вылетела из родной страны. Правда, в итоге Шалаеву вырезали из "Барабашки" (того самого сериала).

"До февраля 2022-го все было хорошо, а потом пришлось поменять жизнь. Эмиграция – это не травма", – высказалась Шалаева.

В интервью Ксении Собчак знаменитость в заключение заявила, что россияне должны "покаяться" перед миром за спецоперацию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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