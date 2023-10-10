Овдовевшая Гурцкая озвучила предсмертное желание мужа

Как живет певица сегодня, пережив драму.

В столичном зале "Крокус Сити Холл" состоялся XIV Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Он проводится певицей Диана Гурцкая.

В этом году артистка решила не отменять этот праздник, несмотря на трагедию, которая случилась в ее семье.

Напомним, 20 мая ее супруг – замминистра образования Петр Кучеренко – летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты...

"Все песни сегодня я посвящаю мужу, – сказала Диана. – Он просил меня жить, петь. И именно это я и делаю". Она отметила, что силы сегодня ей дают 16-летний сын Константин, брат Роберт и огромная любовь зрителей".

На сцену Диана вышла в черном траурном и с большим крестом на шее. Ведь боль в сердце все еще сильна. Как говорят ее родственники, несколько дней в неделю она проводит на кладбище.