Правда всплыла после смерти: мать Колдуна оказалась любовницей дяди Цой

Раскрыты семейные тайны звезд эстрады

"Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы..." – писал Михаил Булгаков в романе и "Мастер и Маргарита". Эта цитата вспоминается, когда узнаешь про семейный тайны Аниты Цой

Действительно, кто бы мог подумать, что знаменитая певица может оказаться родственницей красавчика Дмитрия Колдуна!..

У Аниты Цой есть двоюродные сестры Юлия и Наталия. А их отец – дядя Аниты Цой – был долгое время сожителем матери Дмитрия Колдуна. Известно же про это общественности стало лишь сейчас, когда Бориса Сановича уже нет на свете... Все тайное стало явным!

"Татьяна, мама Димы Колдуна, была не просто любовницей, а гражданской женой моего дяди Бори, они долгое время жили вместе, и дело уже шло к свадьбе, но дядя внезапно умер от рака, – смахивает слезу Цой. – А сейчас Татьяна уже замужем за другим мужчиной".

"Это жизнь, что поделаешь", – прокомментировал "Утро.ру" эту любовно-драматическую историю сам Дмитрий Колдун. Который с тех пор питает особые чувства к Цой.