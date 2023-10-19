Весь дом в трупах: в семье легенды русского рока Намина произошло ужасное

Весь дом в трупах: в семье легенды русского рока Намина произошло ужасное
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист лишился наследника

В семье легенды русского рока Стаса Намина произошла ужасная трагедия. Любимый многими артист за одну ночь лишился почти половины своей семьи – правоохранители приехали по месту вызова и обнаружили, что весь дом был усеян трупами. 

Мертвыми нашли сына основателя "Парка Горького" 30-летнего режиссера Артема Микояна, а также его 85-летнюю бабушку. Эксперты нашли на них колото-резанные ранения. При этом никаких следов борьбы или ограбления в доме в деревне Крюкого Истринского района не было.

Убийцу нашли моментально. Им оказался старший сын Намина Роман. 39-летний мужчина в неадекватном состоянии зарезал своих родственников, но уже спустя короткий срок понял, что совершил. Он сам вызвал полицию и во всем признался, сообщает телеканал "360"

"Сейчас Микоян задержан, он на допросе. Его проверяют на наркотики", – сообщают источники.

Как оказалось, подозреваемый решился на ужасный поступок, поскольку бабушка и брат стали учить его жизни: они просили отказаться от постоянных тусовок и запрещенных веществ. В итоге он не выдержал критики и схватился за нож.

Сам легендарный артист пока никак не отреагировал на трагедию. Роман не был Намину родным сыном, в отличие от Артема – значительную часть жизни парень прожил в США. У основателя группы "Цветы" также есть дочь Мария от первого брака.

Источник: Shot

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