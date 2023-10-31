Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех

Россияне раскритиковали юмориста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ШАЦЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАЦА



Телеведущий Михаил Шац* довольно давно стал придерживаться оппозиционных взглядов. Он не стеснялся открыто критиковать власть, при этом спокойно жил и работал в России. Однако с началом специальной военной операции юморист принял решение сбежать в Израиль. Позже Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

Если на родине шоумен был довольно востребован, но за границей он еле сводит концы с концами. Недавно Михаил Шац* дал интервью, в котором поныл о некомфортной жизни в эмиграции. В частности, телеведущий подчеркнул, что вынужден теперь считать все доходы и расходы.

"Ты каждый месяц строишь новую бухгалтерию, рассчитываешь, как и сколько заработаешь, сколько потратишь", – отметил Михаил Шац*.

Он также подчеркнул, что прежняя жизнь была более комфортной. В России у звезды не было языковых ограничений. Кроме того, он точно знал, к кому обратиться для решения тех или иных проблем.

Артист признался, что в Израиле ему приходится выстраивать жизнь с нуля. Он также сыронизировал, что каждодневные походы в бомбоубежище стали рутиной.

Однако в социальных сетях нашлось мало сочувствующих. Напротив, россияне подняли на смех беглого шоумена. Комментаторы подчеркнули, что Михаил Шац* просто давит на жалось. Звезде также напомнили, что его никто не гнал из России.

*В РФ признан иноагентом