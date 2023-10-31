Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех

Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех
Михаил Шац. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Россияне раскритиковали юмориста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ШАЦЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАЦА

Телеведущий Михаил Шац* довольно давно стал придерживаться оппозиционных взглядов. Он не стеснялся открыто критиковать власть, при этом спокойно жил и работал в России. Однако с началом специальной военной операции юморист принял решение сбежать в Израиль. Позже Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

Если на родине шоумен был довольно востребован, но за границей он еле сводит концы с концами. Недавно Михаил Шац* дал интервью, в котором поныл о некомфортной жизни в эмиграции. В частности, телеведущий подчеркнул, что вынужден теперь считать все доходы и расходы.

"Ты каждый месяц строишь новую бухгалтерию, рассчитываешь, как и сколько заработаешь, сколько потратишь", – отметил Михаил Шац*.

Он также подчеркнул, что прежняя жизнь была более комфортной. В России у звезды не было языковых ограничений. Кроме того, он точно знал, к кому обратиться для решения тех или иных проблем.

Артист признался, что в Израиле ему приходится выстраивать жизнь с нуля. Он также сыронизировал, что каждодневные походы в бомбоубежище стали рутиной.

Однако в социальных сетях нашлось мало сочувствующих. Напротив, россияне подняли на смех беглого шоумена. Комментаторы подчеркнули, что Михаил Шац* просто давит на жалось. Звезде также напомнили, что его никто не гнал из России.

*В РФ признан иноагентом
Источник: АиФ ✓ Надежный источник

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Time: Зеленский в ярости из-за упавшего интереса Запада к Украине

Киев считает себя преданным союзниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей