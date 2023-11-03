Скончался легендарный советский фигурист

Скончался легендарный советский фигурист
Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Фото: HORSTMUELLER GmbH via www.imago/www.globallookpress.com
Причины смерти не уточняются

3 октября стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона, известного фигуриста и заслуженного мастера спорта СССР Олега Протопопова, который ушел из жизни в возрасте 91 года. О причинах трагедии не сообщается.

Протопопов выходил на лед в паре с Людмилой Белоусовой, его супругой, которая скончалась шестью годами ранее. Вдвоем они достигли мировых высот, становясь чемпионами Олимпиады и побеждая на чемпионатах мира и Европы.

Как отмечает neva.today, Протопопов родился в Ленинграде. В детстве пережил блокаду, в конце 70-х попросил политубежища, после чего мигрировал с супругой в Швейцарию. 

На смерть легенды отреагировала Татьяна Тарасова, указавшая, что каждый, увидевший живое выступление этого знаменитого дуэта, испытал в жизни невероятное везение. К таковым относится и сама Татьяна Анатольевна, которая выходила на лед лично с Протопоповым. 

"Катались от души. Музыка, программа, повороты головы, глаз, рук – все было гениально. Люди на трибунах не дышали", – вспомнила Тарасова, добавив, что поддерживала с фигуристом связь.

Источник: Neva.today ✓ Надежный источник
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