Гусева раскрыла имя самого близкого человека

Звезда "Бригады" души в нем не чает уже 25 лет

Российская актриса Екатерина Гусева назвала имя своего самого близкого друга – таковым для нее является супруг, бизнесмен Владимир Абашкин.

Вместе они уже 25 лет. В сплетнях и обсуждениях с супругом она не нуждается – тот всегда ее выслушает и поймет. Однако есть и немало женщин, которых Екатерина считает своими близкими людьми.

В женской дружбе, считает Екатерина, существует немало нюансов. Для поддержки добрых отношений здесь нужно приложить немало усилий.

"Женская дружба требует отдачи. С женщинами всегда нужно время на общение", – указала актриса в интервью "Пятому каналу".