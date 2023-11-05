Гусева раскрыла имя самого близкого человека

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Российская актриса Екатерина Гусева назвала имя своего самого близкого друга – таковым для нее является супруг, бизнесмен Владимир Абашкин.
Вместе они уже 25 лет. В сплетнях и обсуждениях с супругом она не нуждается – тот всегда ее выслушает и поймет. Однако есть и немало женщин, которых Екатерина считает своими близкими людьми.
В женской дружбе, считает Екатерина, существует немало нюансов. Для поддержки добрых отношений здесь нужно приложить немало усилий.
"Женская дружба требует отдачи. С женщинами всегда нужно время на общение", – указала актриса в интервью "Пятому каналу".
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