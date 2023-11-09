На волосок от смерти: актер Олешко получил контузию после взрыва

Знаменитость пострадал на съемках

Александр Олешко, особенно полюбившийся публике своей ролью олигарха Федотова в "Папиных дочках", всегда считал профессию актера непростой и даже опасной. И если на съемках семейного телесериала ему рисковать особенно не приходилось, то о других ролях этого сказать нельзя. На премьере "Легенды о самбо" артист раскрыл нюансы своей профессии.

Так, на съемках "Кодекса чести" ощутимо пострадали уши актера. Олешко получил контузию после взрыва: кто-то из команды переборщил с пиротехникой, в результате чего у него едва не лопнули барабанные перепонки.

А во время работы над "Турецким гамбитом" Олешко и вовсе был на волосок от смерти: его могла задавить лошадь. Животное бежало в сторону актера, стремительно набирая скорость. На помощь пришел режиссер Джаник Файзиев, который успел оттащить актера в сторону, схватив его за воротник. В тот же момент Олешко увидел, как лошадь пробегает практически в сантиметре от его лица.

"Кино – предприятие повышенной опасности. Так написано в договоре", – сказал он в беседе с "Пятым каналом".