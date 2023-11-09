На волосок от смерти: актер Олешко получил контузию после взрыва

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Александр Олешко, особенно полюбившийся публике своей ролью олигарха Федотова в "Папиных дочках", всегда считал профессию актера непростой и даже опасной. И если на съемках семейного телесериала ему рисковать особенно не приходилось, то о других ролях этого сказать нельзя. На премьере "Легенды о самбо" артист раскрыл нюансы своей профессии.
Так, на съемках "Кодекса чести" ощутимо пострадали уши актера. Олешко получил контузию после взрыва: кто-то из команды переборщил с пиротехникой, в результате чего у него едва не лопнули барабанные перепонки.
А во время работы над "Турецким гамбитом" Олешко и вовсе был на волосок от смерти: его могла задавить лошадь. Животное бежало в сторону актера, стремительно набирая скорость. На помощь пришел режиссер Джаник Файзиев, который успел оттащить актера в сторону, схватив его за воротник. В тот же момент Олешко увидел, как лошадь пробегает практически в сантиметре от его лица.
"Кино – предприятие повышенной опасности. Так написано в договоре", – сказал он в беседе с "Пятым каналом".
Болтливых украинцев поставили на место
Реакция Харламова на решение бывшей жены пока неизвестна