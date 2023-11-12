Лариса Удовиченко вышла в свет после перелома позвоночника

Лариса Удовиченко вышла в свет после перелома позвоночника
Larisa Ydovichenko. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники ахнули, увидев, как она теперь выглядит

68-летняя актриса Лариса Удовиченко, известная зрителям по фильмам "Зимняя вишня", "Место встречи изменить нельзя", "Летучая мышь" и другим, год назад получила серьезный перелом позвоночника.

На протяжении шести месяцев она не появлялась на публике, заставляя поклонников переживать и строить всевозможные догадки о ее самочувствии. И вот недавно артистку увидели на премьере картины "Легенда о самбо" с ее участием.

Удовиченко появилась не одна, а в компании близкого приятеля Эвклида Кюрдзидиса. Фанаты были поражены внешним видом актрисы: было вовсе незаметно, что еще месяц назад она соблюдала постельный режим. Удовиченко улыбалась и активно общалась с другими гостями. Для такого мероприятия она выбрала довольно эффектный образ – кожаную юбку шоколадного цвета и серый топ с кардиганом.

На прошлом светском мероприятии Удовиченко, напротив, вызвала опасения у поклонников своим внешним видом и поведением – актрису даже заподозрили в алкоголизме.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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