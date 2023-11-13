Сын Кадышевой высказал все в лицо красавцу Туриченко из "Иванушек"

Сын Кадышевой высказал все в лицо красавцу Туриченко из "Иванушек"
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кирилл Туриченко уже десять лет является участником культовой группы "Иванушки International". Но ему интересны не только песни про "Куклу" и "Тополиный пух" - он успешно занимается и бизнесом, и сольным творчеством. Только что певец дал аншлаговый концерт в Backstage.

У Кирилла Туриченко есть эффектная внешность, хороший голос, невероятная харизма – словом, все слагаемые для успешной артистической карьеры. Он подбирает качественный музыкальный репертуар, который помогает раскрыть всю широту диапазона голоса.

Хотя несколько композиций, прозвучавших в программе, он взял у других исполнителей.  "Песня "Мы так нелепо разошлись" мне всегда очень нравилась, я хотел ее спеть, и Филипп Киркоров мне ее подарил, – признался Кирилл Туриченко. – Он сказал, что, мол, эта песня принесет мне счастье. Я посмотрел наверх (на 205 см с высоты своих 174 см – Прим. ред.), на него, и поверил что композиция, действительно, принесет мне удачу. Спел ее, но ничего не случилось. На что Филипп заметил, улыбнувшись: "Ну, не в этот раз". Так что поменьше верьте королям (улыбается), ведь они не всегда знают, как живем мы, простые люди". 

Напомним, Филипп Киркоров является членом шоу "Маска" на НТВ. Кирилл Туриченко в 2021 году в образе Носорога принимал участие во втором сезоне этого популярного телепроекта, дошел до полуфинала и покинул программу в 10 выпуске.

Исполнил Туриченко на сольнике и песню "Широка река" из репертуара группы "Золотое кольцо".

"Я раньше пел ее просто для друзей, но однажды ко мне подошел человек и сказал, что его мама услышала мое пение и была в восторге, – вспоминает Туриченко. – Этот человек оказался сыном Надежды Кадышевой".

Речь идет о Григории Костюке, который работает концертным директором у Надежды Кадышевой. С тех пор пор, как сын певицы высказал все в лицо Туриченко, тот включает этот суперхит во все свои программы.

Его многочисленные изобретательные поклонницы, которые устраивают на концертах любимчика эффектные флешмобы с горящими пластиковым сердцами и браслетами, во время "Широка река" трогательно машут платочками. Каждая – а многие специально приезжают из других городов! – в это время наверняка думает, что Кирилл Туриченко исполняет эту песню только для нее. И грезит об этом голосистом красавце.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам

Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг

Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала

Армия Украины опростоволосилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей