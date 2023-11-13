Сын Кадышевой высказал все в лицо красавцу Туриченко из "Иванушек"

Кирилл Туриченко уже десять лет является участником культовой группы "Иванушки International". Но ему интересны не только песни про "Куклу" и "Тополиный пух" - он успешно занимается и бизнесом, и сольным творчеством. Только что певец дал аншлаговый концерт в Backstage.

У Кирилла Туриченко есть эффектная внешность, хороший голос, невероятная харизма – словом, все слагаемые для успешной артистической карьеры. Он подбирает качественный музыкальный репертуар, который помогает раскрыть всю широту диапазона голоса.

Хотя несколько композиций, прозвучавших в программе, он взял у других исполнителей. "Песня "Мы так нелепо разошлись" мне всегда очень нравилась, я хотел ее спеть, и Филипп Киркоров мне ее подарил, – признался Кирилл Туриченко. – Он сказал, что, мол, эта песня принесет мне счастье. Я посмотрел наверх (на 205 см с высоты своих 174 см – Прим. ред.), на него, и поверил что композиция, действительно, принесет мне удачу. Спел ее, но ничего не случилось. На что Филипп заметил, улыбнувшись: "Ну, не в этот раз". Так что поменьше верьте королям (улыбается), ведь они не всегда знают, как живем мы, простые люди".

Напомним, Филипп Киркоров является членом шоу "Маска" на НТВ. Кирилл Туриченко в 2021 году в образе Носорога принимал участие во втором сезоне этого популярного телепроекта, дошел до полуфинала и покинул программу в 10 выпуске.

Исполнил Туриченко на сольнике и песню "Широка река" из репертуара группы "Золотое кольцо".

"Я раньше пел ее просто для друзей, но однажды ко мне подошел человек и сказал, что его мама услышала мое пение и была в восторге, – вспоминает Туриченко. – Этот человек оказался сыном Надежды Кадышевой".

Речь идет о Григории Костюке, который работает концертным директором у Надежды Кадышевой. С тех пор пор, как сын певицы высказал все в лицо Туриченко, тот включает этот суперхит во все свои программы.

Его многочисленные изобретательные поклонницы, которые устраивают на концертах любимчика эффектные флешмобы с горящими пластиковым сердцами и браслетами, во время "Широка река" трогательно машут платочками. Каждая – а многие специально приезжают из других городов! – в это время наверняка думает, что Кирилл Туриченко исполняет эту песню только для нее. И грезит об этом голосистом красавце.