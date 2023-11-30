Дух легенды: как сейчас выглядит гримерка Андрея Миронова в театре Сатиры

Андрея Миронова нет с нами уже 36 лет. Но его роли продолжают жить и радовать уже несколько поколений зрителей

В Москве около трехсот театров – драматических и музыкальных, частных и государственных, еврейских и православных, детских и "только для взрослых". Но каждый театрал хорошо знает этот адрес – Триумфальная площадь, 2. Здесь с 1965 года расположен театр Сатиры.

Сколько легендарных актеров и режиссеров помнят эти намоленные стены!.. Вера Васильева, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Валентин Плучек, Андрей Миронов... С именем последнего связано несколько мест на карте Москвы. В квартире №8 дома №7 по Малому Власьевскому переулку есть мемориальный музей актерской семьи Мироновых и Менакера. Там, в частности, хранится рубашка, в которой 14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, актер потерял сознание на сцене. Через два дня его не стало…

А его гримуборная в театре Сатиры с тех пор стала мемориальным пространством с бронзовой табличкой на двери. Столик, канделябры, фотографии на стенах, игрушки – все остается на своих местах.

Сегодня эту гримерку занимает Юрий Васильев. Театру Сатиры он служит с 1976 года. Причем на протяжении десяти сезонов работал бок о бок Андреем Мироновым – уже тогда легендой, мэтром, кумиром.

Васильев уже и сам давно стал звездой, Народным артистом России и одним из самых известных актеров этого театра, который сегодня занят в премьерных спектаклях "Дядя Жорж" и "Иван Васильевич". Но гримироваться за зеркалом Андрея Миронова он все равно считает честью и привилегией.

Миронов служил в этом театре почти четверть века – пришел в 1962-м после окончания "с отличием" Щукинского театрального училища. Цело зеркало, которое помнит отражение Миронова, цело его гримировальное трюмо, за которым он волновался, искал зерно роли, когда готовился к выходу на сцену в спектаклях "Клоп", "Дон Жуан, или Любовь к геометрии", "Доходное место", "Баня", Ревизор". Эти постановки считаются знаковыми и входят в "золотой фонд" русского театра.

В этой гримерной сохраняется дух легенды, какая-то особая, живая, аура. Молодые актеры часто заходят сюда, что напитаться ею перед важным спектаклем. Театру Сатиры удалось сберечь эту атмосферу, несмотря на многочисленные ремонты здания бывшего цирка Никитиных, существовавшего тут с 1911 года.

Кажется, что несколько минут назад помощник режиссера сказал по громкой связи, что было три звонка, пора начинать спектакль и пригласил артистов пройти на сцену.

И Андрей Миронов отложил коробочку с гримом, листы с текстом пьесы, и пошел туда, где его всегда ждут овации и крики "браво!" Пошел не играть, а проживать свою роль, выкладываться на разрыв аорты.

Иначе он не умел.