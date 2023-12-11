Умер известный советский актер и режиссер

Звезды не стало на 94-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Несколько дней назад, 9 декабря, этот мир покинул знаменитый советский актер и режиссер, а также выдающийся театральный деятель и драматург Сергей Иванов.



Жизнь знаменитости оборвалась в весьма почтенном возрасте – артисту было 93 года. Печальными новостями с общественностью поделились представители пресс-центра Марийского театра имени Шкетана, сообщает телеканал "360".



Ныне покойная знаменитость существенную часть своей профессиональной жизни посвятил этому культурному учреждению, в Мариинском театре Сергей Иванов прослужил почти два десятилетия. 16 лет он являлся главным режиссером театра. Смерть актера стала большим ударом для его родных, коллег и многочисленных поклонников.



В тот же день, 9 декабря, стало известно о смерти звезды телесериала "Ментовские войны" Василия Кухарского. Украинский артист сражался в рядах ВСУ и умер после ранения на поле боя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Печальные события произошли и за рубежом. Примерно в те же даты, 8 декабря, скончался популярный американский артист Райан О’Нил, сообщает телеканал RT. Российскому зрителю он хорошо известен по роли в нашумевшей киноленте "История любви".

