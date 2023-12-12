Вдову Ельцина экстренно увезли в больницу - Mash

Вдову Ельцина экстренно увезли в больницу - Mash
Борис Ельцин. Фото: Anton Kavashkin/www.globallookpress.com
91-летней женщине резко стало плохо

Супруга первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Наина в экстренном порядке госпитализирована в одну из столичных больниц, о чем стало известно сегодня, 12 ноября.

Согласно приведенным данным, причиной стало резкое ухудшения состояние вдовы. В настоящий момент о ее состоянии здоровья подробностей нет.

Как пишет Mash, Наине резко поплохело. После проведения консультации врачи решили экстренно положить пациентку в больницу.

В настоящее время женщина находится под присмотром медиков.

Источник: Mash • Требует проверки

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