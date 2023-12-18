Танцор из Little Big скончался в Москве - СМИ

Артист не успел дожить до 30 лет

Популярный российский танцор и шоумен Дмитрий Красилов из группы Little Big скончался в Москве, о чем стало известно сегодня, 18 декабря.

Согласно приведенным данным, смерть наступила еще 17 декабря. 29-летний танцор почувствовал резкое недомогание на работе, после чего решил уехать домой. Позднее Дмитрий попросту перестал выходить на связь, уточняет "112".

На следующий день Красилова решил проведать работодатель. Дверь пришлось выламывать сотруднику МЧС. Тело артиста обнаружено в его квартире.