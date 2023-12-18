Танцор из Little Big скончался в Москве - СМИ

Танцор из Little Big скончался в Москве - СМИ
Дмитрий Красилов. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Артист не успел дожить до 30 лет

Популярный российский танцор и шоумен Дмитрий Красилов из группы Little Big скончался в Москве, о чем стало известно сегодня, 18 декабря.

Согласно приведенным данным, смерть наступила еще 17 декабря. 29-летний танцор почувствовал резкое недомогание на работе, после чего решил уехать домой. Позднее Дмитрий попросту перестал выходить на связь, уточняет "112".

На следующий день Красилова решил проведать работодатель. Дверь пришлось выламывать сотруднику МЧС. Тело артиста обнаружено в его квартире.

Источник: 112 • Требует проверки

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Зато не бабник": Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*

Артистку напрягает, что супруг любит выпить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей